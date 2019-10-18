» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية

18 أكتوبر 2019 - 05:58 م

لقي مواطن مصري وطفلاه مصرعهما حرقًا، داخل سيارته خارج النطاق العمراني بالعاصمة السعودية الرياض .

وبحسب "روسيا اليوم" فإن الجهات الأمنية باشرت، رفقة الدفاع المدني، حادثة احتراق سيارة خارج النطاق العمراني في مدينة شقراء، داخلها مقيم من الجنسية المصرية مع طفليه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثث الثلاث في مستشفى شقراء.

من جانبها، ذكرت مصادر مقربة من المقيم المتوفى أنه كان يعاني من مشكلات عائلية قبل فترة، وأن زوجته مغربية تعمل في مدينة شقراء.