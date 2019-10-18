» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية

18 أكتوبر 2019 - 06:07 م

كشف أحمد فرهود الطبيب المعالج للأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أخر تطورات حالته الصحية.

وقال «فرهود» أن رئيس القلعة الحمراء أجرى عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهر، مضيفًا أن العملية جاءت نتيجة الآلام القاسية التي شعر بها الخطيب خلال الفترة الماضية.

وتابع :"الخطيب سبق وأن أجرى 3 عمليات جراحية من قبل في المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه إلى اتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع".

وشدد الطبيب المعالج لرئيس الأهلي :"الخطيب في حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التي تعرض لها مؤخرًا".

وأنهى :"الخطيب سبق وأن أجرى احدى العمليات الجراحية في ألمانيا قبل سنتين لاستئصال الإنزلاق الغضروفي ولكن آلام الظهر عادت له من جديد بعد فترة فى نفس منطقة العملية بسبب المجهودات الكبيرة التى يقوم بها".