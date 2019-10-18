  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
أرشيف

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 101 من متظاهري"سبتمبر"

ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

أرشيفية

62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب في هجوم على مسجد

أرشيفية

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

وزارة المالية

الحكومة تنفي نيتها الحصول على قرض جديد

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

مدبولي

تعليق ناري من «مدبولي» على أزمة سد النهضة

محمد صلاح

«كلوب» يثير القلق بشأن إصابة «صلاح»

صورة من الفيديو

شاهد.. مسنة للرئيس اللبناني : خلتونا نشحت"

إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال فى غزة

#

إصابة 36 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

#

إصابة 55 فلسطينيًا برصاص الاحتلال في غزة

الاحتلال

67 فلسطينيا

أصيب أكثر من 67 مواطنا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، 28 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي تقام عندها الفعاليات، ما أدى إلى إصابة 28 مواطنا بالرصاص الحي، وأكثر من 39 آخرين بالرصاص المطاطي، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»
» مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة
» موعد سفر بعثة المنتخب إلى جزر القمر
» «البحوث الإسلامية» يطلق حملة شاملة لمناهضة العنف الأسري
» السفارة تحذر المصريين المغتربين من مظاهرات بيروت
» توقيع خارطة طريق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية
» الكويت تحذر مواطنيها في لبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية