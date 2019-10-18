  • الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
أرشيفية

"عرض المليون جنيه"..مفاجأة مدوية في قضية محمود البنا

أرشيفية

إثيوبيا تطرح مقترح جديد بشأن سد النهضة

أرشيف

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 101 من متظاهري"سبتمبر"

ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

أرشيفية

62 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب في هجوم على مسجد

أرشيفية

بعد اشتعال التظاهرات.. السعودية تصدر قرارًا عاجلًا

وزارة المالية

الحكومة تنفي نيتها الحصول على قرض جديد

أرشيفية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

مدبولي

تعليق ناري من «مدبولي» على أزمة سد النهضة

ليفربول يجدد عقد «ماتيب» حتى عام 2024

الرياضة

ماتيب
ماتيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر يونايتد يُجدد عقد مدافعه حتى عام 2024

#

مانشستر يونايتد يُجدد عقد «دي خيا» حتى 2023

#

الزمالك يجدد عقد نجم الفريق

#

تفاصيل عقد «صلاح» الجديد مع ليفربول

المصريون

ليفربول

ماتيب

نجح نادى ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، في تمديد جويل ماتيب مدافع الريدز والمنتخب الكاميروني، لمدة 6 سنوات أي حتى عام 2024.

وكشف تقارير صحفية إنجليزية، أن العقد الجديد الذى وقع عليه المدافع الكاميرونى ماتيب اليوم الجمعة، مع ليفربول، سوف يبقيه فى أنفيلد حتى عام 2024.

وقال ماتيب للموقع الرسمى للنادى الإنجليزي، بعد توقيعه على العقد الجديد،:"شعور رائع أن أكون جزء من هذا النادى العظيم، والذى يعد من أكبر الأندية فى العالم".

أضاف المدافع الكاميرونى حديثه قائلا:"يسعدنى الثقة الكبيرة من مسئولى النادى فى إمكانياتى، لقد قمت بعمل جيد خلال السنوات الماضية، لذلك كان قرارهم الإحتفاظ بى".

وانضم ماتيب صاحب الـ28 عاما، لصفوف الريدز فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق شالكة الألمانى، فى عام 2016، وخاض مع الفريق 107 مباريات فى جميع المسابقات وسجل 5 أهداف.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» استقالة رئيس النجم الساحلي من منصبه
» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»
» مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات محدودة
» موعد سفر بعثة المنتخب إلى جزر القمر
» «البحوث الإسلامية» يطلق حملة شاملة لمناهضة العنف الأسري
» السفارة تحذر المصريين المغتربين من مظاهرات بيروت
» توقيع خارطة طريق بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية