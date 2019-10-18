ليفربول يجدد عقد «ماتيب» حتى عام 2024

18 أكتوبر 2019 - 06:59 م

نجح نادى ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، في تمديد جويل ماتيب مدافع الريدز والمنتخب الكاميروني، لمدة 6 سنوات أي حتى عام 2024.

وكشف تقارير صحفية إنجليزية، أن العقد الجديد الذى وقع عليه المدافع الكاميرونى ماتيب اليوم الجمعة، مع ليفربول، سوف يبقيه فى أنفيلد حتى عام 2024.

وقال ماتيب للموقع الرسمى للنادى الإنجليزي، بعد توقيعه على العقد الجديد،:"شعور رائع أن أكون جزء من هذا النادى العظيم، والذى يعد من أكبر الأندية فى العالم".

أضاف المدافع الكاميرونى حديثه قائلا:"يسعدنى الثقة الكبيرة من مسئولى النادى فى إمكانياتى، لقد قمت بعمل جيد خلال السنوات الماضية، لذلك كان قرارهم الإحتفاظ بى".

وانضم ماتيب صاحب الـ28 عاما، لصفوف الريدز فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق شالكة الألمانى، فى عام 2016، وخاض مع الفريق 107 مباريات فى جميع المسابقات وسجل 5 أهداف.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 24 نقطة، بعد مرور 8 جولات من عمر المسابقة.