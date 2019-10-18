أول تعليق من "أصالة" على "طلاقها" بسبب خيانة زوجية

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اصالة
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محمد فضل - متابعات

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الانفصال

أصالة

طارق العريان

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، للمرة الأولى على مزاعم انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

ونفت أصالة في تصريحات لمجلة "زهرة الخليج" الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول انفصالها عن زوجها المخرج، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة.
وقالت أصالة "هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)".
يشار إلى أن أحد المواقع الإخبارية كان قد نشر خبرا يفيد بأن أصالة حذفت صور طارق العريان من حسابها، وهذا ما لم يحدث، فالزوجان مازالا يحتفظان بصورهما سويا عبر الحساب وكذلك مازالا يتابعان بعضهما.
جدير بالذكر أن أصالة والعريان متزوجان من 13 عاما وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.


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