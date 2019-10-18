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الاتحاد السكندري يتعادل إيجابيًا مع دجلة

الرياضة

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

أمير سعد

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دجلة

المصريون

الاتحاد السكندرى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة لقاء الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعىة على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وأحرز مروان مجدي الهدف الأول لوادي دجلة في الدقيقة 15 واستطاع خالد قمر أن يسجل هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 26.

وتم إلغاء هدف للاتحاد السكندري في الدقيقة 77 من زمن المباراة بداعي التسلل بعد أن سدد رزاق سيسيه كرة قوية سكنت شباك محمد عبدالمنصف ولكن تم إلغاءه.

وبهذا التعادل رفع الاتحاد السكندري رصيده للنقطة 7 في المركز الخامس، فيما وادي دجلة رصيده إلى نقطتين في المركز الـ16.


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