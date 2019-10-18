أهلي جدة يقسو على التعاون بثلاثية

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الاهلى

أهلي جدة

التعاون

حقق فريق أهلى جدة السعودي فوزًا غاليًا على التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

كان فريق التعاون البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه هيلدون أوجوستو، فى الدقيقة العاشرة، ولكن نجح عبد الفتاح عسيرى فى تسجيل هدف التعادل لفريق أهلى جدة بالدقيقة 22، ومنح دجانينى تافاريس التقدم لفريق الراقى فى الدقيقة 44، لينتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفى الشوط الثانى، أضاف المهاجم السورى المتألق عمر السومة، هدف الأهلى الثالث فى الدقيقة 70 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة.

بهذا الفوز رفع الأهلى رصيده للنقطة 14 فى وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، خلف الهلال صاحب الصدارة برصيد 19 نقطة، بينما توقف رصيد التعاون عند 7 نقاط فى المركز الحادى عشر.


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