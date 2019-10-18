حميدتي: الخرطوم وجوبا سيسهلان إجراءات تنقل المواطنين بين البلدين

18 أكتوبر 2019 - 11:30 م

قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن حكومة بلاده ستعمل مع نظيرتها فى دولة جنوب السودان على "تسهيل إجراءات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين".



جاء ذلك في كلمة له أمام وفد نسائي من ولايات دارفور قدمن وجبة شعبية للوفود السودانية المتفاوضة بمقر المفاوضات بعاصمة جنوب السودان جوبا.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن حميدتي، تعهده بالعمل مع حكومة دولة جنوب السودان لحلحلة مشاكل السودانيين المقيمين بها.

وأوضح أنه تمت معالجة قضية 20 سودانيا محكوما عليهم فى قضايا مالية.



وأضاف حميدتي، أن حكومة بلاده ستعمل مع حكومة جنوب السودان على معالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين.

والخميس، اتفق السودان وجنوب السودان، على تكوين لجنة مشتركة للنظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بعد لقاء وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، بنظيرتها في جنوب السودان، أوت دينق شول، بالخرطوم.



وبعد انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، وقعت جوبا والخرطوم في 27 سبتمبر/أيلول 2012، 9 اتفاقيات للتعاون المشترك، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

