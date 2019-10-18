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المكسيك.. 8 قتلى خلال عملية لتوقيف نجل امبراطور المخدرات

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أعلنت السلطات المكسيكية، الجمعة، مقتل 8 أشخاص إثر اشتباكات مسلحة وقعت خلال عملية "فاشلة" لاعتقال نجل امبراطور تجارة المخدرات خوانكين غوزمان "إل تشابو"، المسجون في الولايات المتحدة.
وكانت الشرطة المكسيكية قد ألقت القبض على أفيديو غوزمان، لساعات قبل أن تطلق سراحه إثر اندلاع أعمال عنف واشتباكات مسلحة بينها وبين أفراد عصابته في مدينة كولياكان (شمال).
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين في الأمن الفيدرالي، قولهم بمؤتمر صحفي، الجمعة، أن من بين القتلى مدني واحد، وعنصر في الحرس الوطني، وسجين وخمسة مهاجمين.
وقال مسؤولون محليون إن دورية للجيش تعرضت لنيران مكثفة من داخل أحد المنازل التي يتواجد فيها أفيديو غوزمان.
وأوضح المسؤولون أن عناصر الدورية انسحبوا بعد إطلاق نيران مكثفة تجاههم من قبل أفراد عصابة أفيديو المدججين بالأسلحة.
وصرحت السلطات المسكيكية بأن الهدف من العملية كان توقيف نجل خوانكين غوزمان، بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها السلطات القضائية لتسليمه إلى الولايات المتحدة. -

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