الأمن اللبناني يعلن سقوط 24 جريحا من عناصره في الاحتجاجات

18 أكتوبر 2019 - 11:00 م

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في لبنان، الجمعة، سقوط 24 جريحا من عناصرها في الاحتجاجات بعموم البلاد، مناشدة المتظاهرين الابتعاد عن الفوضى.



جاء ذلك في تغريدة نشرتها المديرية عبر تويتر، أرفقتها بصور ومقطع فيديو يظهر متظاهرين يحطمون واجهات بعض المصارف والمحلات التجارية في العاصمة بيروت.



وقالت المديرية: نناشد المتظاهرين الابتعاد عن الفوضى والشغب بعد الاعتداءات المتكررة على الاملاك العامة والخاصة.

ميدانيا، أفاد مراسل الأناضول أن اشتباكات تجددت بين المتظاهرين وقوى الأمن بعدة مناطق في بيروت عقب كلمة متلفزة لرئيس الحكومة سعد الحريري توجه بها الى اللبنانين طالبا مهلة 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي.

ومساء الخميس، اجتاحت تظاهرات شعبية مناطق مختلفة بالبلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وفرض الحكومة مزيد من الضرائب.

وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب إعلان الحكومة، تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.