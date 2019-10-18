تعليق ناري من عبد المنعم سعيد على أزمة مباراة القمة

18 أكتوبر 2019 - 10:30 م

طالب الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم إدارة المنظومة بصورة صحيحة أو تقديم الاستقالة، مؤكدا أن الأزمة مسئول عنها "الجبلاية".



وأضاف سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتعجب من عدم إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بوصف ذلك ضربة للسياحة والاستثمارات في مصر.

