أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

18 أكتوبر 2019 - 11:00 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما يحدث في لبنان مفاجأة، حيث خرج اللبنانيين للمطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية، موضحا أن كل الساسة اللبنانيين يرون أن غضب المواطنين في لبنان مبرر.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن المظاهرات اللبنانية ليست طائفية أو سياسية، وإنما هى اجتماعية، حيث لأول مرة نرى هتافات ضد المسئولين كسعد الحريري، فجميع من نزل الشارع اليوم يرفضون الطبقة السياسية بالكامل.



وأشار إلى أن اللبنانيون يشعرون أن الحكومة الموجودة غير كفء، معلقا: "الناس اللي نزلت النهاردة كانت واجة"، معتبرا أن تلك المظاهرات هى نتيجة لاخفاقات متتالية، مستبعدا أن يكون سبب المظاهرات ضرائب فرضت على "الواتساب"، منوها بأن السبب في المظاهرات هو ارتفاع في نسبة البطالة، واخفاق الحكومة في التعامل مع الحرائق التي نشبت منذ أيام، وندرة الدولار، ومشاكل الكهرباء.



ولفت "أديب"، إلى أن سعد الحريري صرح اليوم أن هناك اختلاف في الآراء بين أعضاء الحكومة تعوق العمل، معقبا: "الحكومة انشغلت بمشاكلها، وتركوا المواطن للمشاكل.. يوم حزين على لبنان"، منوها بأن هناك توقعات باستقالة الحكومة، والاتيان بوزارة تستطيع أن تحسن الوضع.

