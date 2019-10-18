  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:20 ص
بحث متقدم
أرشيفية

محامي ضحية الشهامة بالمنوفية يكشف تطورات القضية

مظاهرات لبنان

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

عمرو أديب

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

عبد المنعم سعيد

تعليق ناري من عبد المنعم سعيد على أزمة مباراة القمة

أرشيفية

«قصر حالات الخلع على الضعف الجنسي» يثير جدلًا مجتمعيًا

أرشيفية

"عرض المليون جنيه"..مفاجأة مدوية في قضية محمود البنا

أرشيفية

إثيوبيا تطرح مقترح جديد بشأن سد النهضة

أرشيف

نيابة أمن الدولة تخلى سبيل 101 من متظاهري"سبتمبر"

ريهام سعيد

إصابة نجل ريهام سعيد بفيروس خطير

ارشيفية

تحركات لإباحة الخيانة الزوجية والعلاقات الرضائية

بالفيديو..

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"السيسي" على فيلم الممر

#

أول تعليق لـ"قرقاش" على قصف أرامكو السعودية

#

أول تعليق لـ "مانى" على أزمته مع "صلاح"

#

أول تعليق للجامعة العربية على قصف لبنان

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما يحدث في لبنان مفاجأة، حيث خرج اللبنانيين للمطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية، موضحا أن كل الساسة اللبنانيين يرون أن غضب المواطنين في لبنان مبرر.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن المظاهرات اللبنانية ليست طائفية أو سياسية، وإنما هى اجتماعية، حيث لأول مرة نرى هتافات ضد المسئولين كسعد الحريري، فجميع من نزل الشارع اليوم يرفضون الطبقة السياسية بالكامل.
وأشار إلى أن اللبنانيون يشعرون أن الحكومة الموجودة غير كفء، معلقا: "الناس اللي نزلت النهاردة كانت واجة"، معتبرا أن تلك المظاهرات هى نتيجة لاخفاقات متتالية، مستبعدا أن يكون سبب المظاهرات ضرائب فرضت على "الواتساب"، منوها بأن السبب في المظاهرات هو ارتفاع في نسبة البطالة، واخفاق الحكومة في التعامل مع الحرائق التي نشبت منذ أيام، وندرة الدولار، ومشاكل الكهرباء.
ولفت "أديب"، إلى أن سعد الحريري صرح اليوم أن هناك اختلاف في الآراء بين أعضاء الحكومة تعوق العمل، معقبا: "الحكومة انشغلت بمشاكلها، وتركوا المواطن للمشاكل.. يوم حزين على لبنان"، منوها بأن هناك توقعات باستقالة الحكومة، والاتيان بوزارة تستطيع أن تحسن الوضع.
وتابع أن لبنان عندما تتوجه للخارج لطلب قروض، يتم رفض طلبهم بدعوى أنه ليس هناك استقرار في لبنان لكي يتم اقراضهم.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم
» استشاري صحة نفسية يحذر من هذا الأمر الخطير
» جرام الذهب يرتفع من جديد ويصل إلى هذا السعر
» «ميسي» يتحدث عن مُستقبله مع برشلونة
» بث مباشر.. مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان
» استقالة رئيس النجم الساحلي من منصبه
» الطبيب المُعالج لـ«الخطيب» يكشف تطورات حالته الصحية
» إصابة 67 فلسطينيًا برصاص الاحتلال شرق غزة
» وفاة مواطن مصري وطفليه حرقًا بالسعودية
» قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك
» وزير الخارجية اللبناني لـ«المتظاهرين»: بديل الحريري هو «الضباب»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:42 ص

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية