» توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم

19 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه لا توجد أسطورة في العالم إلا الرئيس الراحل أنور السادات، معلقا: "مفيش حد أسطورة غير السادات، مش تجيبوا واحد لابس سلسلة وبيغني أغنيتين.. مينفعش ندني حجم الكلمة لواحده حلمه أنه يركب عربية، أو يكون معاه فلوس".



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن السادات فاجىء العالم بالسلام، حيث أنه لم يكن أمر مخطط له، موضحًا أنه في حين كان الرئيس الأسبق يقوم برحلات مكوكية بين المغرب والجزائر لحل خلافاتهم، وفاجأ الأسطورة العالم بالسلام.

