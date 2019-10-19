محامي محمد راجح يتخلى عنه .. ويفجر مفاجآت عن محمود البنا

19 أكتوبر 2019 - 06:28 ص

أكد محمد الحسيني - محامي المتهم "محمد راجح" - أنه قرر التراجع عن قراره بالدفاع عن المتهم بعد توصله لمعلومات تخص القضية.



وقال "الحسيني" في تصريحات صحفية إنه لم يحضر التحقيق مع "راجح" نظرا لكبر سنه وأن محامي صغير من مكتبه كان يحضر الجلسات "حسب الوطن".



وأضاف: "والد محمد راجح جاري ، و بحكم الجيرة جاء و وكلني للدفاع عن نجله ، لكن أبنائي كانوا يعرفون المجني عليه محمود البنا ، وقد شرحوا لي طبيعة القضية وملابساتها وما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن هنا تعاطفت مع المجني عليه".



وتابع: "لا يصح أن أكون من تلا محافظة المنوفية ثم أدافع عن المتهم في هذه القضية بعد معرفتي بالتفاصيل كاملة ، لكني أطالب محاميي محمود البنا بتوضيح حقيقة سن المتهم للرأي العام لكي لا يرفعوا سقف توقعاتهم بإمكانية جلب إعدام للمتهمين".



