كوكا يكشف مفاجأة مدوية عن الفتاة التي تحرش بها عمرو وردة

19 أكتوبر 2019 - 07:24 ص

كشف أحمد حسن "كوكا" - لاعب سبورتنج براجا البرتغالي - تفاصيل مثيرة عن أزمة اللاعب عمرو وردة مع الفتاة التي تحرش بها.



وقال "كوكا" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "القصة بدأت بعد اتهامي أنا وعدد من لاعبي المنتخب بالاطلاع على (ستوري) خاص بفتاة على انستجرام.



وأضاف: "نعم اطلعنا على حساب هذه الفتاة ، ولكن لأسباب مختلفة تماما .. كنا يومها في إجازة .. وعند مراجعة حسابي على انستجرام فوجئت بفتاة وضعت إعجاب على آخر 20 صورة تخصني ، وكان الأمر غريبا للغاية ".



وأردف: "زاد استغرابنا لما رأيناها كررت نفس الأمر مع عدد من نجوم المنتخب مثل أيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وغيرهم ، فدخلنا إلى حسابها لنرى من تلك الفتاة ، وانتهى الأمر لنجدها تخرج على الملأ وتتحدث عن تحرش".





