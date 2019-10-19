"قفا أردوغان" يوقع "عمرو أديب" على قفاه من الضحك

19 أكتوبر 2019 - 08:01 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - أنه وقع على قفاه من الضحك خلال متابعته لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس التركي أردوغان إبان عملية "نبع السلام" وما ورد فيها من إهانات لأردوغان بعد وصفه بـ"الأحمق".



وأضاف خلال برنامجه المذاع على فضائية "MBC مصر" : "أردوغان مصاب بجنون العظمة وسيضيع منه كل ما صنعه .. لم يستطع الرد على إهانة ترامب له ولم يستطع أحد الذين يدافعون عن قطر وتركيا من الرد في الوقت الذي احتج فيه مسؤولون أمريكيون على التصريح".



وأضاف: "أما أردوغان فخطب أمام أنصاره ولم يستطع الرد وإنما اكتفى بالقول إن لديه أولويات تمنعه من الرد".



