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متظاهرة لبنانية للكويت: بنحسدكم على الشيخ صباح

الحياة السياسية

أمير الكويت
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انتشر مقطع فيديو لمتظاهرة لبنانية ظهرت من خلاله مستنجدة بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت المتظاهرة في حديثها إلى الكويتيين: نحن نحسدكم على الشيخ صباح لو أنه يأتي يوم واحد إلى لبنان يستطيع تغيير كل شيء.

كما انتقدت المتظاهرة المسئولين في بلادها، بالقول: لقد حرقوا البلد وأجاعوا الناس، نحن مستعدون فعل أي شيء.

ويشهد لبنان مظاهرات شعبية واسعة احتجاجًا على الوضع الاقتصادي، مطالبين بإسقاط النظام ورحيل الحكومة. 

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