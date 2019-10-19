مشايخ يتعرضون لموقف "كارثي" على متن طائرة

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علماء

رحلة طيران

وجبة

مشايخ

شمس الدين الجزائري

تعرض علماء ومشايخ داخل طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، لموقف محرج وغير لائق، وذلك بسبب الوجبة التي تقدم خلال رحلتهم، حيث نشر الشيخ  شمس الدين الجزائري، صورة لوجبة مكونة من "خبز صغير" وبسكويت، ما وصف الأمر بـ"الكارثة".

من جانبه، عبر الشيخ شمس الدين الجزائري، صاحب برنامج "انصحوني" الذي يبث على قناة النهار، عن استيائه قائلاً: "لو أخبرتونا لجلبنا معنا سوندويتشات أفضل!".

وقد حضر في الرحلة التي تضمن "الجزائر أدرار"، علماء ومشايخ من تونس والمغرب، بينهم الشيخ شمس الدين الجزائري.

جدير بالذكر، فإن رحلة الجزائر-أدرار، تأخرت ساعة ونصف، وانتظار لمدة 50 دقيقة داخل الطائرة.



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