» التشكيل المتوقع للزمالك أمام "ذئاب الجبل"

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استقر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على تشكيل فريقه فى مواجهة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة مساء اليوم على ستاد السلام فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.  

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.


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