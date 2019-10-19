هزت الأردن.. ذبح صديقه بمساعدة زوجته

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في حادثة مروعة هزت الشارع الأردني، أقدم شاب على ذبح صديقه، بعد علاقة غير شرعية مع زوجته.

وكان المجني عليه على علاقة صداقة متينة بزميله بالعمل والذي كان كثير التردد عليه في المنزل.

وفي التفاصيل اتفقت الزوجة مع صديق زوجها، على قتله، حيث وضعت له السم في القهوة، ما تسبب في إغمائه ليجهز عليه صديقه بطعنة قاتلة بالرقبة.

وقامت الزوجة بالإبلاغ عن باختفاء زوجها، مدعية أنه قد غادر المنزل دون أخذ هاتفه، ولم يعد للمنزل بعدها.

وأسفرت تحريات الجهات المعنية عن العثور على الجثة في حفرة، حيث استطاعت العثور على القاتل الذي اعترف وأقرّ بجريمته.

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