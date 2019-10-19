100 قتيل حوثي خلال أسبوع في اليمن

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100 قتيل حصيلة الخسائر الحوثية في المعارك التي شهدها اليمن خلال الأسبوع الماضي، على يد قوات المنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة.

وكشف رئيس المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة المقدم بندر المهدي، عن أن قتلى المليشيات في اليومين الأولين للمعارك كان أربع وثمانين قتيلا وعشرات الجرحى كما وقع عدد آخر من المسلحين في قبضة الجيش الوطني خلال المعارك التي احتدمت في جميع محاور الجبهة ولمدة أسبوع كان آخرها معركة أمس الخميس والتي اسفرت عن انكسار للمليشيات مخلفة قتلى وجرحى إضافة إلى أسير تركته المليشيات ينزف وتم أسرة من قبل أبطال المنطقة العسكرية الخامسة وقدموا له الاسعافات الأولية ومن ثم نقله مستشفيات المملكة العربية السعودية.

وأضاف في تصريحات حسب اليمن العربي، أنه وخلال المعارك شن طيران التحالف عشرات الغارات على مواقع المليشيات ومعداتها مما ضاعف خسائر المليشيات في العتاد و الأرواح.

وتؤكد أنباء أولية مصرع أحد القادة الميدانيين للمليشيات الحوثية في غارة لطيران التحالف نفذها صباح أمس الجمعة.

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