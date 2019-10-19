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سيدة تقاضي طيران الإمارات بسبب "العطش".. والقضاء يصدمها

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متابعات-علا خطاب

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رفض القضاء الأسترالي، دعوى سيدة ضد طيران الإمارات، حيث طالبت في دعواها، بالتعويض بشأن الأضرار التي لحقتها بسبب عطشها حسب ادعائها على متن الطائرة المتجهة من ملبورن إلى دبي عام 2015 .

ومن جانبها، أوضحت المدعية لينا دي فالكو، أنها طلبت الماء من طاقم الطائرة 4 مرات دون جدوي وعندما ذهبت إلى دورة المياه أصيبت بالإغماء ما أسقطها على الأرض وأصاب كاحلها.

وأضافت أن الواقعة أثرت على عملها وعلى علاقتها بزوجها، مطالبة بالتعويض، فيما أكدت "طيران الإمارات" أنها الطائرة كان يتوفر بها صنبور كبير متاح أمام جميع المسافرين.

في المقابل، تبين للمحكمة عدم تقصير شركة الطيران الإماراتية في حكم صادم للأسترالية التي رفضت تعويض خارج المحكمة من جانب طيران الإمارات، وعليه دعت الطرفين لتقديم طلبات لتحمل تكاليف القضية وهو ما يحمل المدعية مئات الآلاف من الدولارات.

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