إليسا تستعين بالبابا فرنسيس في هذه الرسالة

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بابا الفاتيكان

اليسا

نشرت الفنانة اللبنانية، أليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" احد أقوال لبابا الفاتيكان، وهي "إن الفقير برميل بارود إذا أشعلته ينفجر العالم"،معلقة عليها "صباح الحرية"، وذلك على  خلفية الاحتجاجات التي هزت لبنان في اليومين الماضيين.

ولاقت التغريدة تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالاتي :" يسعد صباحك الله يحميكم يارب"،" صباح الحرية والسلام والعدالة، الله ينصركن" .

وكان قد اقترح مجلس الوزراء فرض رسم بقيمة 20 سنتًا على أول مكالمة يجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم.

ذلك يعني أنه في حال أقر مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت، ومنها "واتساب"، سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً.

ويأتي هذا الاقتراح في وقت تقول فيه أرقام شركتي الخلوي إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 في المئة، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18 في المئة نتيجة المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة.


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