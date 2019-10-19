» وزير النقل يشهد تشغيل محطة هيليوبولس للمترو للركاب غدًا

19 أكتوبر 2019 - 11:52 ص

يشهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، غدًا الأحد، تشغيل محطة هيليوبوليس للركاب، بالجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق؛ بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة.

يذكر أن محطة هليووليس أكبر محطة في الشرق الأوسط وأفريقيا لكونها المحطة التبادلية التي سيتفرع منها الخط الثالث إلى فرعين؛ أحدهما في اتجاه جسر السويس وموقف العاشر من رمضان (الجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة) والأخرى في اتجاه مطار القاهرة الدولي (الجزء الثالث من المرحلة الرابعة) كذلك ستكون محطة هليوبوليس هي محطة الربط مع الخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.