أفغانستان.. مقتل 16 مسلحًا من طالبان وداعش خلال عمليات عسكرية

لقي 16 مسلحًا من تنظيم داعش وحركة طالبان، مصرعهم، اليوم السبت، خلال عمليات أمنية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى ثلاثة أقاليم فى أفغانستان، واستطاعت القوات تدمير الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزة المسلحين.



كما اعتقلت القوات الخاصة 8 مسلحين من طالبان خلال العمليات العسكرية "حسب وكيالة أنباء خاما برس الأفغانية والتي أعلنت أيضًا

أن العمليات الأمنية أسفرت عن مقتل 10 مسلحين من تنظيم داعش فى مقاطعة "آشين" بإقليم نانجرها، بالإضافة إلي

قتل اثنين من مسلحى حركة طالبان واعتقال ستة مسلحين فى إقليم وارداك، وفى إقليم قندهار قامت القوات الخاصة بتصفية عناصر من حركة طالبان.