» "سيلفي وقبلات".. أبرز المشاهد في ثورة لبنان

تداول بعض رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقطات حية من مشاهد الاحتجاجات في لبنان لليوم الثالث على التوالي والتقط المتظاهرون وسط الأزمة المشتعلة، الكثير من الصور وهم يتبادلون القبلات، في مشهد رومانسي بعيدًا عن أجواء الثورة.وظهر متظاهرون آخرون في صور تذكارية من الاحتجاجات وهم يلتقطون "السيلفي" أثناء التظاهرات.والتقطت أيضًا النساء اللبنانيات سيلفي برفقة أصدقائهن، وأحبائهن والإطارات المشتعلة من أجل توثيق اللحظة، وقد انتشرت تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.ونشبت أعمال عنف متعددة في لبنان، واحتجاجات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وهو ما دفع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري للخروج بكلمة للشعب اللبناني اليوم في محاولة لتهدئته.