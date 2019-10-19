أشعل المظاهرات في لبنان.. شاب يخطب فتاة

19 أكتوبر 2019 - 02:14 م

أشعل شاب لبناني المظاهرات بخطبته لفتاة أحلامه أثناء تظاهرهما وسط الاحتجاجات التي تضرب لبنان حاليا، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وفرض الضرائب.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة وهي تقف في وسط المتظاهرين، ويقف الشاب أمامها ثم جلس على ركبته طالبًا يدها وسط فرحة الفتاة وتصفيق المتظاهرين.

يظهر أن لبنان يشهد مظاهرات منذ عدة أيام بعد مشروعات وافقت عليها الحكومة لزيادة المصروفات والضرائب.

شاهد الفيديو..