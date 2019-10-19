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إرجاء التصويت على البريكست فى بريطانيا

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جونسون
جونسون

متابعات - الطيب حسين

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بريطانيا

تصويت

جونسون

مجلس العموم

بريكست

أرجأ مجلس العموم البريطاني التصويت على "بريكست"، بعد جلسة عاصفة حضرها رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

قرار الإرجاء جاء بعد أن أيد النواب بأغلبية 16 صوتا لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق إلى أن تكتمل الإجراءات المطلوبة للانسحاب.

وقال جونسون، إنه لن يطلب تمديدا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن دول الاتحاد ليست مستعدة لهذا التمديد كذلك.

وأضاف جونسون: "لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول تأجيل آخر لبريكست، ولا حتى القانون يجبرني على ذلك".

وتابع قائلا: "سأخبر أصدقاءنا وزملاءنا في الاتحاد الأوروبي بما كنت أخبر به الجميع في آخر 88 يوما التي شغلت فيها منصب رئيس الوزراء: تأجيل آخر يعتبر أمرا سيئا لهذا البلد، وللاتحاد الأوروبي، وللديمقراطية".

وكان جونسون توصل مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الخميس الماضي، إلى الاتفاق الذي تقرر إرجاء التصويت عليه اليوم، والذي تضمن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 من الشهر الجاري.

وأكد جونسون في وقت سابق أنه إذا رفض برلمان بلاده الاتفاق، فإنه يفضل خروجا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل "بريكست" مرتين.


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