اغتصبها ثم خنقها.. الحكم على قاتل خطيبته بالقليوبية

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اغتصاب - صورة أرشيفية
اغتصاب - صورة أرشيفية

متابعات - الطيب حسين

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أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الستار على قضية ميكانيكي اغتصب خطيبته ثم قتلها خوفًا من الفضيحة.

وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهم، إلى فضيلة المفتي للتصديق على حكم إعدامه شنقًا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ للمقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من "ع. أ. غ" 53 عامًا ربة منزل، بغياب نجلتها "ر. م. ع" 19 عامًا عاملة، ولم تشتبه في غيابها جنائيًا، فتم اتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبة.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 3760 لسنة 2019، وتم تشكيل فريق لسرعة كشف غموض الحادث وتم التوصل إلى وجود اتصال هاتفي بين المتغيبة و" م. ش. ع " ميكانيكي سيارات، خطيب المجني عليها منذ عامين وانفصلا بسبب ظروفه المادية.

وأثبت التحريات أن آخر مكالمة هاتفية بين المتغيبة وخطيبها السابق، فانتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطه وباصطحابه إلى منزله تبين وجود الجثة في حالة انتفاخ وبروز للسان وترتدي كامل ملابسها وتبدو عليها علامات الخنق.

واعترف المتهم بمعاشرتها معاشرة الأزواج وعقب ذلك انتابتها حالة عصبية فضغط على فمها ورقبتها بسبب صراخها حتى لا يسمع الجيران دوى صوتها ففارقت الحياة.

تم نقل الجثة لمشرحة زينهم بالقاهرة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بحبسة وإحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.


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