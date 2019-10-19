مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

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تأجيل

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

كشف ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، السبب الحقيقي وراء تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت، في الجولة الـ4 لبطولة الدوري العام.

وقال «سامي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مش أتحاد الكرة اللي أجل الماتش!!! ترتيب الأحداث كان إن في ماتش ومحدش كان لسة إتكلم على تأجيله و لما ماتش الزمالك الأفريقي إتحدد معاده من الكاف بعد ماتش الأهلي بكام يوم مرتضى منصور طلب تأجيل ماتش الأهلي لغرض رياضي (خوف من إصابات أو هزيمة محلية قد تؤثر سلبًا على معنويات الفريق قبل ماتش الفريق السنغالي) و قوبل طلبه بالرفض أو بالتجاهل وأيهما كاف لاحترام الإتحاد».

وتابع: «وفي نفس الأثناء حدثت قصة محمد بك علي المقاول الهارب الذي دعا لمظاهرات يوم ماتش السوبر استغلتها عناصر مندسة وهيجت الناس وعملت منظر زبالة إحنا مش ناقصينه علماً بأن تجمعات المشجعين تحدث حتى لو الماتش بدون جمهور فقرر الأمن عدم إقامة ماتش القمة لتجنب تكرار ما حدث من إسبوعين ثلاثة وأخطر اتحاد الكورة اللي أخطر الناديين بدوره…..».

واختتم رئيس دجلة «الغريب في الأمر إن بعض الأهلاوية اعتبروا ده تأجيل بسبب مرتضى منصور وهما عارفين وفاهمين إنه في الحقيقة مش مرتضى ولا حاجة و لكنهم للأسف بيقولوا الكلام ده بإصرار في إطار حالة التعصب والتشنج بين جماهير الفريقين لدرجة إن مرتضى شخصيًا هيبتدي يصدق إن هو إللي أجل الماتش فيتأكد عنده شعور العظمة !!».


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