» «جريزمان»: أحتاج وقت للتأقلم مع برشلونة

19 أكتوبر 2019 - 05:27 م

أبدى الفرنسي أنطوان جريزمان، جناح فريق برشلونة، سعادته بالمستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه منذ انتقاله لصفوفه في الميركاتو الصيفي السابق، مشيرًا إلى أنه يحتاج مزيدًا من الوقت للظهور بشكل أفضل.

وسجل جريزمان هدفا وصنع آخر لميسي ليقود برشلونة للفوز على إيبار بثلاثية واقتناص صدارة الدورى مؤقتا بفارق نقطة عن ريال مدريد الذى سيواجه مايوركا مساء اليوم.

وقال جريزمان، فى تصريحات صحفية عقب المباراة، "ما زلت بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق، أنا منضم حديثًا وأعلم أن التأقلم سيتطلب وقتًا وعلى أن أنتظر وأبذل قصارى جهدى".

وأضاف جريزمان، "بالتأكيد ستكون هناك مباريات جيدة وأخرى سيئة ومازلت بحاجة إلى الوقت للتأقلم وتقديم أفضل ما لدى".

وانضم جريزمان إلى برشلونة الصيف الماضى قادمًا من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى 2024 مقابل 120 مليون يورو قيمة شرطه الجزائى مع نادى العاصمة الإسبانية.