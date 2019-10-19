  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
متظاهرين

المظاهرات تجتاح لبنان.. وهذه أبرز المطالب

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

اغتصاب - صورة أرشيفية

اغتصبها ثم خنقها.. الحكم على قاتل خطيبته بالقليوبية

أرشيف

تفاصيل اجتماع السيسي برؤساء المحاكم الدستورية

اردوغان

أردوغان لهؤلاء: سأسحق رؤسكم

أعضاء حزب النهضة بتونس

حركة النهضة ترشح رئيس الحكومة الجديدة بتونس

مرتضى منصور

شاهد.. مسئول سعودي يهاجم مرتضى منصور

الكويت والسعودية تنفيان إجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل

اتفاق كويتي سعودي ينهي هذا الجدل

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتبرع بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهذا الشخص

مظاهرات لبنان

أشعل المظاهرات في لبنان.. شاب يخطب فتاة

«جريزمان»: أحتاج وقت للتأقلم مع برشلونة

الرياضة

برشلونة
برشلونة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

عقوبة هزيلة من الاتحاد الإسباني ضد برشلونة

#

رسميًا.. "جريزمان" برشلوني لمدة خمس سنوات

ميسي

برشلونة

المصريون

جريزمان

أبدى الفرنسي أنطوان جريزمان، جناح فريق برشلونة، سعادته بالمستوى المميز الذي يقدمه مع فريقه منذ انتقاله لصفوفه في الميركاتو الصيفي السابق، مشيرًا إلى أنه يحتاج مزيدًا من الوقت للظهور بشكل أفضل.

وسجل جريزمان هدفا وصنع آخر لميسي ليقود برشلونة للفوز على إيبار بثلاثية واقتناص صدارة الدورى مؤقتا بفارق نقطة عن ريال مدريد الذى سيواجه مايوركا مساء اليوم.

وقال جريزمان، فى تصريحات صحفية عقب المباراة، "ما زلت بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق، أنا منضم حديثًا وأعلم أن التأقلم سيتطلب وقتًا وعلى أن أنتظر وأبذل قصارى جهدى".

وأضاف جريزمان، "بالتأكيد ستكون هناك مباريات جيدة وأخرى سيئة ومازلت بحاجة إلى الوقت للتأقلم وتقديم أفضل ما لدى".

وانضم جريزمان إلى برشلونة الصيف الماضى قادمًا من أتلتيكو مدريد بعقد يمتد حتى 2024 مقابل 120 مليون يورو قيمة شرطه الجزائى مع نادى العاصمة الإسبانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك والنجم بالسوبر الإفريقي
» وزير لبناني: إذا استقلنا فإن الفوضى ستعم
» «جريزمان»: أحتاج وقت للتأقلم مع برشلونة
» حبس المتهمين بتعذيب قتيل «تلبانة» 15 يومًا
» إرجاء التصويت على البريكست فى بريطانيا
» إبراهيموفيتش: «جوارديولا كان يتوارى خوفًا مني»
» برشلونة يقسو على إيبار بثلاثية
» منع عملة الفيسبوك" ليبرا" في أوربا
» شاهد.. اندلاع النيران في محرك طائرة
» شاهد.. أجمل طفلة في العالم
» قبلة دينا الشربيني للهضبة تشعل فرح ابن هاني شاكر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:54 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية