  • السبت 19 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:03 م
بحث متقدم
متظاهرين

المظاهرات تجتاح لبنان.. وهذه أبرز المطالب

الاهلى والزمالك

مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

اغتصاب - صورة أرشيفية

اغتصبها ثم خنقها.. الحكم على قاتل خطيبته بالقليوبية

أرشيف

تفاصيل اجتماع السيسي برؤساء المحاكم الدستورية

اردوغان

أردوغان لهؤلاء: سأسحق رؤسكم

أعضاء حزب النهضة بتونس

حركة النهضة ترشح رئيس الحكومة الجديدة بتونس

مرتضى منصور

شاهد.. مسئول سعودي يهاجم مرتضى منصور

الكويت والسعودية تنفيان إجراء مفاوضات سرية مع إسرائيل

اتفاق كويتي سعودي ينهي هذا الجدل

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتبرع بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهذا الشخص

مظاهرات لبنان

أشعل المظاهرات في لبنان.. شاب يخطب فتاة

«مها الحربي» التي أبكت السعوديين.. (وداع مبكر ووصية مؤثرة)

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

"محمد رجب" يقود الإنتاج الحربي للفوز على إنبي

#

المقاولون العرب يخطف فوزًا قاتلًا من الإنتاج الحربي

#

الأهلي يكتسح الإنتاج الحربي برباعية

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الإنتاج الحربي

أضحت الفتاة مها الحربي (23 عامًا) حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، إثر رحيلها المفاجئ، تاركة وراءها وصية كتبتها قبل أيام من وفاتها.

وتفاعل العديد من النشطاء مع وفاة الشابة من خلال إطلاق وسم (هاشتاج) #مها_الحربي_رحمها_الله، الذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً في السعودية خلال الساعات الماضية.

وعلى الرغم من أنها لم تكن من مشاهير "السوشيال ميديا"، إلا أن الوصية التي كتبتها قبيل رحيلها مباشرة جعلها حديث منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الحربي قالت في وصيتها الأخيرة: "يطول الغياب ولعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا، لا تبدلوا ولا تغيروا فإن هذا العمر قصير حتى وإن طالت أعوامه، أقبلوا على الله، جدوا في طلب العلم، اجتهدوا في العبادة، لا تركن إلى دنيا فانية ولا إلى صاحب هوى ولا تميلوا عند ضال فتسقطوا في براثن التيه".

ونعاها مغردون على "تويتر"، وتحدث أحدهم عن نشأتها، في أسرة محبة للعلم والقرآن وأنها عاشت حياتها بين الكتب، ومن مسجد لآخر، ومن درس إلى درس، حتى أصبحت تعرف بنشاطها وتميزها بين قريناتها، ورغم صغر سنها، إلا أنها كانت شعلة من النشاط ، وقد آتاها الله لسانًا فصيحًا وحجة محكمة وأساليب تعليمية ودعوية.

ووفق النعي الذي كتبه المغرد "أبو ترف" فإنها "كانت صاحبة قلب رقيق ودمعة قريبة، شديدة التأثر بالقرآن، إذا قرأت بكت وأبكت، وكانت تقوم من الليل ساعات طويلة تجاهد نفسها في الصلاة لتتقن القرآن، تجد قرآنها يلازمها في كل مكان، وكانت بعض الصديقات يطلبن منها في المجالس العامة، أن تسمعهن شيئًا من القرآن، فتستجيب لهن بكل أدب ورفق".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الزمالك والنجم بالسوبر الإفريقي
» وزير لبناني: إذا استقلنا فإن الفوضى ستعم
» «جريزمان»: أحتاج وقت للتأقلم مع برشلونة
» حبس المتهمين بتعذيب قتيل «تلبانة» 15 يومًا
» إرجاء التصويت على البريكست فى بريطانيا
» إبراهيموفيتش: «جوارديولا كان يتوارى خوفًا مني»
» برشلونة يقسو على إيبار بثلاثية
» منع عملة الفيسبوك" ليبرا" في أوربا
» شاهد.. اندلاع النيران في محرك طائرة
» شاهد.. أجمل طفلة في العالم
» قبلة دينا الشربيني للهضبة تشعل فرح ابن هاني شاكر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:54 م

  • فجر

    04:42

  • شروق

    06:05

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:58

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية