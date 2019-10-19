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رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم

الحياة السياسية

رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم
رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم

أحمد سالم

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قناة السويس

هيئة قناة السويس

أكبر سفينة حاويات

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة، اليوم السبت، شهدت عبور سفينة الحاويات العملاقة MSC ARINA أكبر سفينة حاويات في العالم، في أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها بترسانة "دايو"، عبرت السفينة التي ترفع علم بنما بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى أسبانيا.

وقد وجه الفريق أسامة ربيع باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل عبور السفينة بأمان تام، وأهمها تعيين 4 من كبار مرشدي القناة و قاطرتين لمصاحبة السفينة خلال رحلتها عبر القناة.ووفقاً للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن العملاقة التي تعبر القناة لأول مرة أناب الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، الربان إبراهيم فرج كبير مرشدي هيئة قناة السويس للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها والاطمئنان على عبورها بسلامة وأمان وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

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