» بمشاركة «حجازي».. وست بروميتش يتخطى ميدلزبره

19 أكتوبر 2019 - 06:37 م

انتزع فريق وست بروميتش ألبيون الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حجازي فوزًا صعبًا على ميدلزبره بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب ريفرسايد ستاديوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «شامبيونشيب».

وشارك أحمد حجازي في المباراة كبديلا عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل قبل بداية الموسم الجديد، حيث قام سلافن بيليتش المدير الفني للفني بمشاركته في الدقيقة 92 بدلا من جاك ليفرمور.

وسجل هال روبسون كانو هدف الفوز لبروميتش في الدقيقة 82 من المباراة والتي شهدت تلقي حجازي البطاقة الصفراء في الدقيقة 93 أي بعد مرور دقيقة فقط من نزوله لملعب اللقاء.

وبهذا الفوز رفع وست بروميتش رصيده للنقطة 25 في صدارة الدوري فيما تجمد رصيد ميدلزبره عند النقطة العاشرة في المركز الـ21.