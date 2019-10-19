» الإمارات تقيم عزاء ثلاثة أيام لوالد أحمد مكي

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الفنان أحمد مكي
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الامارات

والد أحمد مكي

أقامت الحكومة الإماراتية عزاء كبير أمس لوالد النجم أحمد مكي، بإحدى الفنادق الكبرى في أبو ظبي ومستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تلقى العزاء أبناء المتوفى الذكور المتواجدين هناك وهم الدكتور طارق والمهندس عبد العزيز والفنان أحمد مكي.

وقالت إيناس مكي أن والدها توفى في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ 86 عام، وقاموا بدفنه حيث يقيم بالإمارات، وسافر له في صباح اليوم التالي الجمعة، الفنان أحمد مكي من مصر، والأخ الأكبر دكتور طارق مكي الذي جاء من فرنسا.

وأكدت أن والدها كان يتقلد منصب رئيس قسم الرقابة في وزارة الإعلام والثقافة بدولة الإمارات لمدة تخطت الـ 30 عام، فكان هو المسئول عن معرفة صحة الكتب المقلده أو المُحرفة من الأصلية، وتلقد منصب مستشارًا لوزير الإعلام لخبرته الكبيرة بعد وصوله لسن المعاش.


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