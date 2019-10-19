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أتلتيكو مدريد يتعادل إيجابيا مع فالنسيا

الرياضة

اتلتيكو مدريد
اتلتيكو مدريد

أمير سعد

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المصريون

أتلتيكو مدريد

فالنسيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد مع ضيفه فالنسيا، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم السبت، على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدورى الإسبانى.

تقدم الروخيبلانكوس أولا عن طريق المهاجم دييجو كوستا فى الدقيقة 36 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، ونجح فالنسيا العودة فى النتيجة، عن طريق القائد دانى باريخو فى الدقيقة 82 من ركلة حرة مباشرة.

وتعرض لاعب فالنسيا لى كانج إن للطرد فى الدقيقة 91 من اللقاء.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 16 نقطة فى المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد فالنسيا إلى 13 نقطة فى المركز السادس.


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