» تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

ويواجه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تُهمًا تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبي، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.

وقررت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل، في جلسة شهدت سماع شهادة وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، كشاهد دفاع عن البشير.

حيث شهدت الجلسة الثامنة للمحاكمة التي عقدت في معهد العلوم القضائية والقانونية في ضاحية أركويت شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

وكانت محاكمة البشير توقفت لمدة أسبوعين، بعد طعن تقدمت به هيئة الدفاع لمحكمة الاستئناف، ضد إجراءات المحاكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لمواصلة عملها.