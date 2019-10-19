شاهد.. تمزيق فستان إعلامية كويتية شهيرة يضعها في مأزق

لا تتوقف الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن إثارة الجدل بين متابعيها في إطلالتها المتكررة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

هذه المرة سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من "بولند"، بعد نشرها لفيديو كشفت من خلاله عن تمزق فستانها مؤخرًا.

وتظهر "بولند" في الفيديو بينما تعرب عن حزنها الشديد لما تعرضت له، قبل بدء الحفل الذي تشارك في تقديمه.

وتشرح قائلة إنها بعدما انتهت من تصفيف شعرها ووضع المكياج، حاولت ارتداء الفستان لكنه تمزق أثناء ذلك، ولم يعد لديها وقت لتخييطه من جديد.

فيما تفاعل الكثير من المتابعين من الفيديو، لكن ليس بالإعراب عن تعاطفهم معها، وإنما بالسخرية من طريقتها "غير اللائقة" في الحديث.

وقبل أيام كانت بولند قد أثارت الجدل، خلال ظهورها في مقطع فيديو برفقة نجم مواقع التواصل الكويتي عبدالله الجاسر، المعروف باسم "عبودكا".

وبينما كانت تهم بالصعود على متن السيارة، تفاجأت بوجود عدد من رؤوس البطيخ على المقعد حيث يتعين عليها الجلوس، لتعترض على ذلك، قائلة إن هذا قد يجعل رائحتها غير جميلة.

وأضافت أن في السيارة غبارًا قبل أن يقدم لها النجم المحارم الورقية المبللة.

وأشارت بعد ذلك إلى أنها تشم رائحة "خايسة" وأن وجود البطيخ إلى جانبها لا يعجبها، فيما اعتبرت أن السيارة لا تليق بها مضيفة "مو بريستيجي".

وأشعل الفيديو ضجة كبيرة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصلت إلى حد توجيه السباب لها.

شاهد الفيديو..







