» الشرطة تنقذ طفلًا محبوس داخل مدرسة بطنطا

حالة من الرعب سيطرت على أحد تلاميذ مدرسة "العجيزي" بمدينة طنطا، وذلك بعد انصراف جميع العاملين في الفترة الدراسية المسائية، وغلق باب المبني الحديدي، وتركه بمفرده داخل المدرسة دون أن يلتفت إليه أحد.

لم يكن للطفل أن سوى أن ينهار من البكاء ويرتفع صراخه، حتى استشعر وجوده أهالي المنطقة، حيث أسرعوا إلى مصدر الصوت ليفاجئوا بالتلميذ داخل المدرسة منهارًا من البكاء.

وبعدها بادر أحد جيران المدرسة، وقام بالاتصال بشرطة النجدة، تجنبًا لكسر البوابة الحديدية للمدرسة، حتى لا يقع بذلك تحت طاولة القانون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، واتضح أن التلميذ بالصف الثاني الابتدائي يدعى على كمال، في حين تم استدعاء مدير المدرسة والعاملين فيها ومن ثم إخطار الوزارة للتحقيق في الواقعة.