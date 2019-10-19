ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

19 أكتوبر 2019 - 09:23 م

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، في ختام التعاملات اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك.

في البنك المركزي، بلغ سعر الدولار 16.17 جنيها للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية، فإن سعر الدولار به، بلغ 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib ، 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

جاء هذا في الوقت الذي بلغ فيه 16.17 جنيه للشراء ونحو 16.27 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بينما بلغ سعر العملة الأمريكية 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع، في البنك الأهلي

وبلغ 16.18 جنيه للشراء و16.28 جنيه للبيع ببنك مصر.