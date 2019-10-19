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ميركل تبحث مع بوتين التطورات في أوكرانيا وسوريا وليبيا

عرب وعالم

ميركل وبوتين
ميركل وبوتين

المصريون ووكالات

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بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستجدات الأوضاع في أوكرانيا، وسوريا، وليبيا.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت في بيان أن ميركل أجرت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت.
وأضاف أن ميركل وبوتين بحثا التحضيرات لعقد قمة بصيغة "نورماندي" قريبا، إلى جانب مناقشة الأوضاع في سوريا وليبيا، والمحادثات المتعلقة لمواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا.
وتضم "رباعية نورماندي" كلا من روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا، وتسعى إلى وقف الانتهاكات للهدنة في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
وبدأ التوتر بين موسكو وكييف على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو)، أواخر 2013.
وتأزمت الأوضاع إثر دعم موسكو لانفصاليين موالين لها في كل من دونيتسك، وشبه جزيرة القرم (جنوب)، وقيامها لاحقاً بضم القرم لأراضيها عقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/آذار 2014. -

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