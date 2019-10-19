مسعود خان: النزاع على كشمير ثلاثي وليس ثنائيا

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أدان رئيس آزاد جامو وكشمير، سردار مسعود خان، السبت، إدعاء نيودلهي بأن "قضية إقليم كشمير هي نزاع ثنائي بين باكستان والهند فقط"، مؤكدًا أن "النزاع يشمل أيضًا آزاد كشمير".
وتشهد العلاقات بين الهند وباكستان توترات متصاعدة، على خلفية إلغاء نيودلهي الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير"، القسم الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع إسلام آباد.
وأضاف مسعود خان، في كلمة ألقاها أمام تجمع بالعاصمة البريطانية لندن، أنه "بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة، فإن الشعب الكشميري وباكستان والهند هم الأطراف الثلاثة في هذا النزاع، وللشعب الكشميري وحده (الكلمة) الفصل في هذه القضية".
وأضاف أن "كشمير ليست بمسألة داخلية للهند، ولا بقضية ثنائية بين باكستان والهند".
وتابع: "لو كانت كشمير مسألة داخلية للهند، ما كانت لتُطرح للمناقشة في لندن ونيويورك وواشنطن وبروكسل".
ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها.
ويطالب السكان بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
ورأى مسعود خان أن "كشمير لم تكن يومًا قضية مستعصية، بل بسيطة لدرجة أن الحل العملي لها هو منح الشعب الكشميري الحق في تقرير مستقبله السياسي بحرية".
وقال إنه "منذ 70 عامًا، أعلن مجلس الأمن الدولي أن قضية كشمير لن يحلها الرصاص وإنما الاقتراع ومنح الشعب الكشميري الحق في حل القضية بشكل نهائي وبحرية وديمقراطية".
وناشد بريطانيا، باعتبارها واحدة من الدول المؤثرة في العالم، مساعدة الشعب الكشميري، عبر رفع صوتها من أجله في مجلس الأمن، لحل القضية وفقًا لرغباته. -

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