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لندن.. مظاهرة مليونية تطالب باستفتاء جديد لـ"بريكست"

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مسيرة لندن
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تطاهر نحو مليون شخص، السبت، أمام مبنى البرلمان في العاصمة البريطانية لندن؛ مطالبين بإجراء استفتاء جديد حول "البريكست".
جاءت المظاهرة تزامناً مع نقاشات في البرلمان حول اتفاق جديد للحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بخصوص البريكست.
وردد المتظاهرون هتافات ضد الاتفاق الجديد لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق السبت، حددت الحكومة البريطانية، الإثنين المقبل، موعدا للتصويت على اتفاق بريكست الجديد الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل، دون توضيح رد البرلمان على ذلك.
وتأتي هذه الخطوة عقب صفعة تلقاها جونسون من البرلمان إثر تصويته على تعديل تشريعي يُلزم رئيس الوزراء على طلب تأجيل بريكست بعد موعده المحدد في 31 أكتوبر / تشرين الأول الجاري.
وكان جونسون أعلن في وقت سابق، أنه توصل إلى "اتفاق عظيم" مع الاتحاد الأوروبي، ودعا البرلمان إلى التصويت لمصلحته. -

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