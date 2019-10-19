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سادس يوم على التوالي.. تواصل الاحتجاجات في كتالونيا الإسبانية

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المصريون ووكالات

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تواصلت في مدينة "برشلونة" الإسبانية لليوم السادس على التوالي المظاهرات على خلفية إصدار القضاء الإسباني أحكام بالسجن بحق عدد من زعماء الإقليم المناصرين للانفصال عن الحكومة المركزية.
وذكرت الشرطة المحلية، السبت، أنه "في سادس يوم من الاحتجاج تم اعتقال 54 شخصاً في مختلف أنحاء كتالونيا".
وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "لا فانغوارديا" الكتالونية أن "89 شخصا على الأقل قد أصيبوا بجروح إثر الاشتباكات مع السلطات".
وأفادت الشرطة الإقليمية بأنها "نشرت شاحنات تفريق المتظاهرين بالمياه للمرور عبر الحواجز المشتعلة"، فيما وصفته وسائل إعلام محلية بأنها "سابقة لم تحدث من قبل".
قالت رئيسة بلدية برشلونة اليسارية أدا كولاو، السبت، "إن برشلونة لا تستحق منا كل هذا، المدينة لنا جميعا، وعلينا الحفاظ عليها".
كما تعهد الرئيس الكتالوني، كيم تورا، بأنه سيجري استفتاء "غير قانوني" آخر قبل انتهاء فترة عهدته، كالذي أجري سابقا عام 2017 حيث تم الإعلان عن استقلال كتالونيا في البرلمان الإقليمي.
والإثنين الماضي، أدانت المحكمة الإسبانية العليا 12 ناشطا وسياسيا سابقين من إقليم كتالونيا بسبب دورهم في حركة الانفصال عام 2017.
وقضت المحكمة في قرارها بسجن 9 منهم لمدد تتراوح بين 9 و13عاما، فيما أمرت بدفع الثلاثة المتبقيين غرامات مالية.
ومن ضمن المحكومين، نائب رئيس كتالونيا السابق، أوريول جانكيراس، حيث حكمت بسجنه 13 عاما. -

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