» يوفنتوس يحلق بعيدًا بقمة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

19 أكتوبر 2019 - 11:20 م

ابتعد فريق يوفنتوس، السبت، بقمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).



وتغلب يوفنتوس على ضيفه بولونيا بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.

تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19.

وعاد بولونيا ليتعادل بهدف عبر البرازيلي دانيلو لارانغييرا في الدقيقة 26.

ضغط يوفنتوس بكل خطوته مع بداية الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق البوسني ميرالم بيانيتش في الدقيقة 54.