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عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على مواقع التواصل بسبب تظاهرات لبنان

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على مواقع التواصل بسبب تظاهرات لبنان

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يوفنتوس يحلق بعيدًا بقمة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"

الرياضة

يوفنتوس
يوفنتوس

المصريون ووكالات

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ابتعد فريق يوفنتوس، السبت، بقمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).
وتغلب يوفنتوس على ضيفه بولونيا بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة المحلية.
تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19.
وعاد بولونيا ليتعادل بهدف عبر البرازيلي دانيلو لارانغييرا في الدقيقة 26.
ضغط يوفنتوس بكل خطوته مع بداية الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق البوسني ميرالم بيانيتش في الدقيقة 54.
بهذه النتيجة، يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن انتر ميلان، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 9 نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف عن هيلاس فيرونا وبارما وميلان على الترتيب. -

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