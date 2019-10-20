» السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية للنفط خفض أسعار البنزين ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري، لتكون على النحو الآتي: «1.50 ريال لكل لتر بنزين 91، و2.05 ريال لكل لتر بنزين 95»، وذلك خلال الفترة من أكتوبر الجاري إلى ديسمبر المقبل.
كانت أسعار الربع السابق خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر: «بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر».
وأفادت «أرامكو» بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.