» السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين

20 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية للنفط خفض أسعار البنزين ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري، لتكون على النحو الآتي: «1.50 ريال لكل لتر بنزين 91، و2.05 ريال لكل لتر بنزين 95»، وذلك خلال الفترة من أكتوبر الجاري إلى ديسمبر المقبل.



كانت أسعار الربع السابق خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر: «بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر».

