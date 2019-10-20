  • الأحد 20 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:34 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على مواقع التواصل بسبب تظاهرات لبنان

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على مواقع التواصل بسبب تظاهرات لبنان

العمرة

السعودية تدرس إلغاء شرط "المَحْرم" للراغبات في أداء العمرة

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

لعدم الإفلات من العقوبة.. «شهيد الشهامة» يجدد المطالب بتعديل قانون الطفل

من مظاهرات أمس

حكومة لبنان تعفي مواطنيها من الضريبة الجديدة

أرشيفية

بعد ارتفاع أمس.. أسعار الذهب تستقر عن هذا الحد

ساويرس

مطرب لبناني يُفحم «ساويرس» برد صادم

بن سلمان

فيديو مؤثر وحزين لـ"بن سلمان" عن الحارس الملك القتيل

الأب القاتل

يعاشر ابنته المطلقة بأسيوط لأنها "شبه الأجانب"

السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين

عرب وعالم

الحكومة تقرر رفع أسعار البنزين
الحكومة تقرر رفع أسعار البنزين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

المركزي للإحصاء يزف بشرى سارة للمواطنين

#

بشرة سارة للمواطنين بعد انخفاض أسعار البنزين

#

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

#

«الجبلاية» تزف بشرى سارة بشأن الجماهير

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية للنفط خفض أسعار البنزين ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري، لتكون على النحو الآتي: «1.50 ريال لكل لتر بنزين 91، و2.05 ريال لكل لتر بنزين 95»، وذلك خلال الفترة من أكتوبر الجاري إلى ديسمبر المقبل.
كانت أسعار الربع السابق خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر: «بنزين 91: 1.53 ريال لكل لتر، وبنزين 95: 2.18 ريال لكل لتر».
وأفادت «أرامكو» بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» خطوات جادة لتطبيق تقنية "الفار" في الدوري
» السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين
» جعجع يعلن استقالة وزرائه من حكومة الحريري
» يوفنتوس يحلق بعيدًا بقمة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"
» الرئيس ميشال عون يعد اللبنانيين بـ "حل مطمئن" للأزمة‏
» الزمالك يتخطى المقاولون بهدفي «زيزو» و«ساسي»
» الشرطة تنقذ طفلًا محبوس داخل مدرسة بطنطا
» بعد ارتفاع أمس.. أسعار الذهب تستقر عن هذا الحد
» سر جلسة عبد الحفيظ مع السويسري «فايلر»
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومايوركا
» تعاشر خطيب ابنتها عامين لضعف زوجها جنسيًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية