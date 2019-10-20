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تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب نصر الله للمتظاهرين

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على كلمة حسن نصر الله زعيم حزب الله، للمتظاهرين في لبنان قائلا : "إن خطاب نصر الله به تناقض كبير".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن زعيم حزب الله وقع في ورطة الشرعية وأنه يعاني من جمعه بين صفته بين الثوري ورجل الدولة، مشبها حالته بحالة الإخوان في مصر، حيث أنه أيد مطالب المتظاهرين، ولكنه أعرب عن رفضه لاستقالة الحكومة، مهددا بنزول حزب الله الشارع.
وأضاف "أديب"، أن لبنان أمهامها 3 نماذج، إما النموذج العراقي، بيحث تظهر الطوائف في لبنان، أو النموذج السوداني بحيث يظهر تيار ما يشكل الحكومة، والحل الثالث هو تولي الجيش اللبناني السلطة بصفة مؤقتة.


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