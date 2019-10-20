محامي قاتل ضحية الشهامة : هذا هو سر انسحابي من الدفاع عنه

20 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

كشف محمود الحسيني المحامي المنسحب من الدفاع عن المتهم في قضية مقتل محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية .



واوضح الحسيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع بفضائية ام بي سي مصر، مساء السبت، سبب الانسحاب من الدفاع عن المتهم محمد اشرف عبد الغني راجح لكون القضية اصبحت قضية رأي عام .

