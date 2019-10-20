لبنان.. إطلاق سراح جميع الموقوفين في احتجاجات وسط بيروت

20 أكتوبر 2019 - 12:30 ص

قضت محكمة في لبنان، اليوم السبت، بإطلاق سراح جميع الموقوفين على يد قوات الأمن أثناء الاحتجاجات في وسط العاصمة بيروت، والتي تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين والشرطة



وأوردت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن الإجراء يشمل جميع الموقوفين باستثناء شخصين.



وتشهد بيروت ومدن لبنانية كبيرة أخرى، منذ مساء الخميس الماضي، مظاهرات حاشدة احتجاجا على قرار الحكومة فرض ضريبة جديدة على استخدام تطبيقات للتواصل عبر شبكة الإنترنت، من بينها "واتس آب".



وقطع المتظاهرون العديد من الطرق العامة، منها طريق بيروت دمشق، إلى جانب قيامهم بإحراق إطارات السيارات وإلحاق أضرار بعدة بنوك ومؤسسات أخرى.



واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.

