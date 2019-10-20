  • الأحد 20 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:13 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

بعد دقائق من تهديدات مرتضى .. الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا

الإعلامي شريف مدكور

ريهام سعيد تهاجم شريف مدكور: خسارة .. علمتني درس مش هنساه

ريني فايلر

لماذا أوقف فايلر مران الأهلي وصرخ في وجه اللاعبين؟

ساويرس

مشادة بين ساويرس ونيكول سابا: حضرتك قاعد تنكّت على لبنان؟

أرشيفية

محامي قاتل ضحية الشهامة : هذا هو سر انسحابي من الدفاع عنه

التلميذة المحبوسة

والد طالبة كفر الشيخ يكشف تفاصيل حبسها بالمدرسة

عمرو أديب

"أديب" يفتح النار على مواقع التواصل بسبب تظاهرات لبنان

العمرة

السعودية تدرس إلغاء شرط "المَحْرم" للراغبات في أداء العمرة

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

لعدم الإفلات من العقوبة.. «شهيد الشهامة» يجدد المطالب بتعديل قانون الطفل

لماذا أوقف فايلر مران الأهلي وصرخ في وجه اللاعبين؟

الرياضة

ريني فايلر
ريني فايلر

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«فايلر» يطالب الأهلي بالتعاقد مع هذا اللاعب

#

"معلول" يكشف سر خروج مصر من أمم أفريقيا

#

إصابة «الشيخ» في مران الأهلي.. ومشاركة «معلول»

#

«الأهلي» يشطب "مهند جمال" ويوقف 9 لاعبين بكرة الماء

فايلر

انفعل رينيه فايلر - المدير الفني السويسري للنادي الأهلي - على اللاعبين في المران الذي أجري أمس السبت بملعب مختار التتش.

وقسم "فايلر" اللاعبين إلى قسمين ، القسم الأول يؤدي التدريبات في الجيمانزيوم ، والقسم الثاني يؤدي تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادته شخصيا.

وحاول فايلر تدريب اللاعبين على الكرات العرضية لرفع كفاءتهم في التعامل معها ، إلا أنه تفاجأ بتضييع اللاعبين للفرص الواردة عن طريق كرات عرضية فضلا عن رعونة المدافعين في التعامل معها مما تسبب في انفعاله بشدة ، وإيقافه المران ليصرخ في وجه اللاعبين بسبب عدم تنفيذ تعليماته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يصدم مرتضى واتحاد الكرة بقرار جديد
» تفاصيل الاجتماع العاصف بمنزل الخطيب لبحث أزمة مباراة القمة
» شريف منير: أنا وميرفت أمين كدنا نغرق سويا لكن رد فعلها صدمني
» وفاة الفنانة الشابة "ميار صابر"
» مرتضى يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب": الزمالكاوية خايفين منك
» وفاة نجم الكوميديا بعد صراع مع المرض .. والجنازة اليوم
» الجنازة بكنيسة "مارجرجس" .. فنانة شهيرة تعلن وفاة والدها
» تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب نصر الله للمتظاهرين
» "الجندي" يكشف سبب حوادث القتل وزنا المحارم وجرائم الأطفال
» بالفيديو.. شقيقة محمد رمضان توجه رسالة هامة للجمهور
» مفاجأة.. السبب الحقيقي وراء تأجيل قمة الأهلي والزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية